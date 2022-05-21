Engelsiz eğitim paneli gerçekleştirildi

Panelde, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir "Çorum İlinde Özel Eğitim Hizmetleri”,Prof. Dr. Muammer Cengil "Manevi Terapi", Doç. Dr. Rabia Hürrem Özdurak Sıngın "Avrupa ve Türkiye'de Engellilere Yönelik Tutumlar",Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek "Hitit Tarihi, Müze ve Ören Yerlerinde Engelli Hakları",

Dr. Naime Güneş Özler ise "Özel Eğitimde Eğitim Ortamları" konusunda sunum yaptılar.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Genel Sekreteri Safiye Tokdemir’in online bağlantı ile katıldığı panelin moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Aygül Süel üstlendi. Dernek Başkanı Hasan Özer Gökmen de, özel gereksinimli öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri için planlanan bu projenin yeni etkinliklerle devam edeceğini söyledi.

Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, projede yer alan ilkokul ve özel eğitim okul müdürleri, Çorum RAM ARGE birimi öğretmenleri ve aynı zamanda projenin eğitimci ve araştırmacıları Ahmet Onur Öz, Eren Şahin ve Yasemin Keyvan ile HİTÜ Engelsiz Üniversite Kulübü öğrencileri etkinliğe yoğun katılım sağladı.



(Haber Merkezi)

