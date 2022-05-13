“Engelsiz bir Türkiye mücadelesi veriyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, engelsiz bir Türkiye ve fırsat eşitliği için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Mehmet Tahtasız, engellilerin hakça, insan onuruna uygun yaşayabilmeleri için her türlü hukuksal, ekonomik ve sosyal düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtti. Engelliler Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Tahtasız, ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun engelli insanlarımızdan oluştuğuna dikkati çekerek, “engelli bireylerin sorunları sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısaca tüm insanların sorunudur” dedi.

Engellilerin fırsat tanındığında, imkan sağlandığında büyük başarılara imza atabileceğinin altını çizen ve birçok engelli vatandaşın bu durumu güçlü örneklerle ispatladığını söyleyen Tahtasız, “bedensel engel başarıya engel değildir. En büyük engel sevgisizlik, inançsızlık, zihinde oluşturulan engeldir” ifadesini kullandı.

Engellilerin sağlık, eğitim, altyapı yetersizliği ve istihdam gibi çok önemli sorunlarının olduğuna dikkat çeken Tahtasız, “ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma düzeylerinin en önemli ölçütlerinden biri, engellilere yönelik oluşturduğu yaşam standardıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar her zaman haksızlığa uğrayan, dezavantajlı toplum kesimlerinin yanında olduk. Eşit, adil, herkesin mutlu olduğu ve insanca yaşadığı bir Türkiye umudumuzu gerçekleştirmek için daha fazla gayret göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Tahtasız, “CHP, engelsiz bir Türkiye ve fırsat eşitliği için mücadeleye devam edecektir. Engelliler Haftası’nın, bugün ve gelecekte toplumumuzda hassasiyetin artmasına katkıda bulunmasını temenni eder, tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, güçlü, huzurlu ve başarılı bir ömür dilerim” ifadesini kullandı.



(Volkan SINAYUÇ)

