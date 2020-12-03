“Engellilik toplumun tüm bireylerini ilgilendiriyor”

“Engelli vatandaşların sosyal ve kültürel alanlardaki başarılarını görmek, onlara imkân tanındığında neler yapabileceklerinin en güzel örneğidir” diyen Ahlatcı, “Toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan ve hayatın doğal akışı içerisinde ya doğuştan ya da daha sonra meydana gelen kazalardan dolayı engelli durumda olan vatandaşlarımız da en az sağlıklı olanlar kadar sosyal yaşam olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur” ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların gerek iş yaşamlarını gerekse sosyal yaşamlarını hak ettikleri seviyede sürdürme konusunda halkımızda ciddi bir bilinç oluştuğunu belirten Ahlatcı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Var olan duyarlılığın artması ile engellilerimizin “anlaşılma” ve “farkına varılma” talebini, zenginlik ve güzellik emaresi olarak görüp geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz Korona virüsle mücadele sürecinde bu günü sizlerle doya doya geçirememenin hüznü içerisinde olsak da, gelecek güzel günlerimizin ümidiyle sizlere sarılmanın muhabbet etmenin hasreti içinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum.” (Haber Merkezi)