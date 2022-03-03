“Engellilerin yaşamlarını daha kolay hale getireceğiz”

Engelsiz Eğitim Çalışanları Genel Başkanı Resul Partici ve Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Mali İşler Başkanı Vakkaz Aydın, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Partici ve Aydın’a teşekkür eden Ceylan, “Hayatın her alanında başarıları, inançları, azim ve cesaretleri ile hepimize ilham kaynağı olan kardeşlerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Nerede insanlığın hayrına bir hizmet varsa, bütün bunları alıp kendimize uyarlamaktan çekinmiyoruz” diyen Ceylan, “Sosyal politikalar alanında kendi birikimimizin yanı sıra insanlığın ortak hazinesinden faydalanma çabasındayız. Engellilere yönelik politikamızda da bu anlayışla hareket ediyoruz. Kerim devlet anlayışını günümüzün sosyal devlet ilkeleriyle yeniden bütünleştirerek yeniden yorumladık. Şimdi hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık.

Devletimizin şefkat şemsiyesi alında dezavantajlı kesimlerden başlayarak 84 milyonu almaya çalıştık. Yardım ve ihsan yerine hak temelli politikalarla ulaşmaya gayret ettik. Bundan sonraki çalışmalarımız ile engelli kardeşlerimizin yaşamlarını daha kolay hale getireceğiz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

