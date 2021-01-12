“Engellilerin sorunları dayanışma ile çözülebilir”

Ziyarette İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Duran Arslan ve Veli Uysal hazır bulundu.

Başkan Şaban Kabakçı, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte CHP yöneticilerin yaptıkları ziyaretlere karşılık, kendilerinin de CHP yöneticilerini il binasında ziyaret etmek istediklerini ifade etti.

Karşılıklı sohbetle geçen görüşmelerde Başkan Şaban Kabakçı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve yöneticilerinin sürekli ilçe, köy ve esnaf ziyaretleri yaptıklarını ve toplumun tüm kesimleri ile görüştüklerini gözlemlediklerini ifade ederek, “Bu ziyaretlerde görme engelli vatandaşlarımıza Altı Nokta Körler Derneği’nin faaliyetleri ve amaçları hakkında bilgi verebilir, kendilerini derneğimize yönlendirebilirsiniz” diye konuştu.

Dernek yöneticileri, Altı Nokta Körler Derneği’nin yaşamı kolaylaştırmak için görme engelli insanların telefon ve bilgisayarlarına ücretsiz sesli program yüklediklerini, beyaz bastonla buluşturarak yürümeyi kolaylaştırdıklarını belirtiler.

Başkan Kabakçı, görme engellilere okuma - yazma, meslek edindirme ve bilgisayar kursu verildiğini açıkladı.

Kabakçı, ayrıca görme engelli bir kişinin hayatını tek başına devam ettirme kursu için Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğüne başvuru yapılarak Ankara ve İstanbul’da ücretsiz kurslar açıldığını sözlerine ekledi.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelli vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceğini, sorunların karşılıklı anlayış, dayanışma ve ortak akıl ile çözülebileceğini kaydetti.

Tahtasız, “Ziyaret ettiğimiz ilçe ve köylerde görme engelli kişilerin olup olmadığını özellikle soracağım. Engelli vatandaşlarımızı Altı Nokta Körler Derneği’ne yönlendirerek sorunlarının çözümüne ve hayatının kolaylaşmasına katkıda bulunacağız” dedi. (Haber Merkezi)