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“Engellilerin her zaman yanındayız”

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, engelli bireylerin toplumun her alanında daha rahat ve huzurlu bir şekilde yer alabilmeleri için her türlü politikanın destekçisi olacaklarını söyledi.

Güncel 25.12.2020, 19:04
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“Engellilerin her zaman yanındayız”

DEVA İl Başkanı Vargeloğlu, İl Eğitim Sağlık ve Sosyal İşler Başkanı Dr. Özgür Özçerezci, İl Teşkilat İşler Başkanı Av. Halil Afşar, Gençlik Politikaları Başkanı Cihat Eker ile birlikte, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak’ı ziyaret etti.

Görüşmede Başkan Kazak hazırlamış olduğu engellilerin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin dosya, İl Eğitim Sağlık ve Sosyal İşler Başkanı Dr. Özgür Özçerezci’ye teslim edildi.

Halkımızın huzuru ve refahının her şeyin üstünde olduğunu, engelli bireylerin toplumun her alanında daha rahat ve huzurlu bir şekilde yer alabilmeleri için her türlü politikanın destekçisi olduklarını belirten Vargeloğlu, DEVA iktidarında hizmetlerin sözde kalmayacağını söyledi. (Haber Merkezi)

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