Engellilerin akülü araç ve tekerlekli sandalye sevinci
Çorum’da “Engelleri Kaldırıyoruz, Bir Engeli de Sen Kaldır” adlı proje kapsamında 160 engelliye akülü araba ve tekerlekli sandalye hediye edildi.
Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk İslam Kültür Vakfı ve Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma Vakfı’nın ortaklaşa uygulamaya koyduğu “Engelleri Kaldırıyoruz, Bir Engeli de Sen Kaldır” adlı proje kapsamında engelli vatandaşlara 100 akülü araba ve 60 tekerlekli sandalye dağıtıldı. Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen törene AK Parti milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karabıçak, Türk İslam Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı İlkay Çağdaş, Umut Köprüsü Hollanda, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Mustafa Atman, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Toksik, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
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|11
|18
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|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
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|10
|13
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|11
|12
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|10
|12
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|11
|12
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|11
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|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
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|12
|14. Celta de Vigo
|11
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|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6