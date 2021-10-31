Engellilerin akülü araç ve tekerlekli sandalye sevinci

Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk İslam Kültür Vakfı ve Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma Vakfı’nın ortaklaşa uygulamaya koyduğu “Engelleri Kaldırıyoruz, Bir Engeli de Sen Kaldır” adlı proje kapsamında engelli vatandaşlara 100 akülü araba ve 60 tekerlekli sandalye dağıtıldı. Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen törene AK Parti milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karabıçak, Türk İslam Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı İlkay Çağdaş, Umut Köprüsü Hollanda, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Mustafa Atman, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Toksik, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

