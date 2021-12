“Engellilerimiz zorluklara karşı mücadele azmini kaybetmemeli”

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık gününün hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşların seslerini duyurduğu özel bir gün olduğunu belirten Vali Çiftçi yayınladığı mesajda: “Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını çözmek, onların her konuda yanında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak onların bizim üzerimizdeki hakkıdır” dedi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşların umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf ederek çözümler üretmenin en önemli sorumluluğumuzun başında geldiğini ifade eden Vali Çiftçi, “Kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak toplumsal faaliyetler ve fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve mevzuat çalışmaları sonucunda engelli kardeşlerimizin spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri başarıları görmek bizim en büyük gurur kaynağımız olmuştur. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz” görüşüne yer verdi.

“Hiçbir engelin seçim olmadığı, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmadan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını temenni ediyorum” diyen Vali Çiftçi, “Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)