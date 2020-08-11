“Engellilere yalnız değil”

Pandemi ortamında, evinde daha çok kapalı kalan engellilerin evlerine yapılan ziyaret ve verilen hediyeden dolayı ne kadar mutlu olduklarına ve yapılan işin ne kadar önemli ve yararlı olduğuna şahit olduklarını belirten Kazak, proje doğrultusunda yapılacak ziyaret etkinliklerinin artarak devam edeceğini anlattı. Engelli ziyareti için üye şartı aranmadığını anlatan Kazak, “Bizim için engelli olması yeterlidir. Amacımız; engellilerin yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onları mutlu etmek.

“Engelliler Yalnız Değildir” projemize destek olmak isteyen hayırsever gönüllüleri bekliyoruz. Bizimle iletişime geçip bu hayırlı işe katkıda bulunabilirler. Çevresinde ya da yakını engelli olup bizimle irtibatı olmayanlar, bizimle irtibata geçerler ise; onları da ziyaret edip, mutlu olmalarına vesile olabiliriz.

Bu günlerde daha çok ilgiye muhtaç olan engellileri ziyaret ederek iyiliği yaygınlaştıralım” dedi. (Haber Merkezi)