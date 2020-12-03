“Engellilere eşit yaşam hakkı sunulmalı”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Güler, “1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüş ve bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" olarak ilan edilmiştir” dedi. O günden sonra tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları bir nebze olsun daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiş bir gün olduğunu belirten Güler, “Sosyal yaşamda, iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan engellilerin farkına varmamız, onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması sebebiyle, engelli meslektaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, ailelerimizin içindeki yakınlarımız dahil olmak üzere, tüm engelli vatandaşlarımızın önlerindeki “engellerin” aşılması ve onlara eşit yaşam hakkı sunulması için hep birlikte mücadele etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)