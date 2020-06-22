“Engelliler yalnız değil”

Nisan ayında kurulan derneğin, kısa sayılabilecek bir süre içerisinde, mevcut zorluklara rağmen birçok hizmeti gerçekleştirdiğinin dile getirildiği açıklamada, Sivil Düşün tarafından onaylanan ve desteklenen bu projenin, Sivil Düşün’ün maddi destek sağladığı üçüncü proje olduğu ifade edildi.

Reklam ve grafik tasarım masraflarının Sivil Düşün tarafından, nakil işlemlerinin ve engellilere verilecek hediyelerin Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağı proje ile; Çorum’da ikamet eden, engelinden dolayı evinden dışarı çıkamayan veya çıkmayan engelli vatandaşların evlerinde ziyaret edileceğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

“Engellilerin ihtiyaçları ve yaşadıkları sorunlar kendileri ve yakınlarından tespit edilecek, çözümü için ilgili kurum yetkililere aktarılacaktır.

Projenin esas amacı; engellilerin sosyalleşmelerini sağlamak, yalnız ve kimsesiz olmadıklarını hissettirmek, moral ve motivasyon desteği vermektir.

Ziyaretlerimiz; malum Covid 19 virüs salgını nedeniyle, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Ziyaretlerimiz esnasında engellilere ve engelli ailelerine sürprizlerimiz olacak, sürpriz ziyaretçilerimiz ziyaret esnasında bizlere eşlik edecektir. Bildiğimiz engellilerin dışında, bizimle irtibatı olmayan, kendisinden haberdar olmadığımız engellilere özellikle ziyaret etmek istiyoruz.

Ziyaret edilecek engelliler konusunda duyarlı vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Tanıdıkları, yakınları ve semtlerinde, apartmanlarında, yakınlarında mevcut olan engelli vatandaşlarımızın bize bildirilmesini talep etmekteyiz.

Proje kapsamında yapılacak olan engelli ev ziyaretlerimiz; 06 Temmuz 2020 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Konuya duyarlı vatandaşlarımızın, en geç ziyaret başlangıç tarihi öncesinde bizimle irtibat sağlamalarını diliyoruz.

Proje koordinatörümüz, dernek gönüllüsü, Sosyal Hizmet Uzmanı Sevda Doğan Karakaş’a ya da dernek başkanına ulaşmalarını ve ziyaret edilecek engelliler konusunda bizimle irtibat sağlamalarını bekliyoruz.” (Haber Merkezi)