“Engelliler ve ailelerinin yanlarındayız”

Sosyal Devlet anlayışı içinde yasalar gereğince devletin bakıma ve korunmaya muhtaç engelli bireylere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunduğunu anlatan Vali Mustafa Çiftçi, toplumsal hayata katılmalarına yönelik Sosyal Hizmetler programları oluşturulduğunu, engellilerin geleceğe umutla bakabilmesini sağlayacak şartların oluşturulmasının devletin öncelikli görevi olduğunu söyledi.

Vali Çiftçi Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Ülkemizde Sosyal Devlet anlayışı ile engelli haklarının korunması yasalar ile güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 61. maddesinde “Devlet engellilerin korunması ve toplum hayatına intibakını sağlayıcı tedbirler alır” ifadesi engellilerin korunması ve yaşama katılımlarına yardımcı olunmasını amaçlamaktadır.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatla bütünleştirilerek yaşam kalitelerinin artırılması, medeni bir toplum olmanın bir gereğidir. Engelli kardeşlerimize destek olmak, hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir. Çünkü aslında her insan bir engelli adayıdır. Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir.

Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz Aziz Milletimizin sosyal dokusunu da zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır.

Bu kapsamda her yıl farklı etkinliklerle engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile farkındalık çalışmaları sergilediğimiz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını nedeni ile Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde bu sene etkinliklerimizi yapamıyoruz ve engelli bireylerimiz bu süreci evde kalarak geçiriyorlar. Evde kaldığımız bu süreçte engellilerimiz ve tüm ailelerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Gelinen bu süreçte evde kalarak ve kurallara uyarak toplumumuzun tüm fertleri ile birlikte engellilerimizin ve ailelerinin mutlu olacağı programları yapabileceğimiz günler İnşallah yakındır.

Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında devletimizin sunduğu bütün imkânlarla engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, tüm hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum.”(Haber Merkezi)