“Engelliler için etkili çözümler üretilmeli”

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklamada bulunarak engelli bireylerin sorunları için gerçekçi çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Engelliler Günü mesajında engellileri hayata dahil etmek adına kamuda, siyasette ve günlük yaşantıda etkili çözümlerin şart olduğunu belirten Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak engellilerin sorunlarına da dikkat çekti.

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kıymetli olduğuna vurgu yapan Derin, “Ülke nüfusumuzun yüzde 12,29’u engelli olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte hepimizin unutmaması gereken husus ise, herkesin bir engelli birey adayı olduğudur” diye konuştu.

Engelli vatandaşların engelleriyle yaşamak konusunda büyük mücadeleler verdiğini vurgulayan Derin, “Maalesef ülkemizde onların hayatını kolaylaştırmak adına atılan ciddi bir adım bulunmamaktadır. Bugün bir kaldırımda yürürken bile engelli bireylerimiz için sorunlar mevcut. Bu konuda engelli bireylerimiz de defalarca isteklerini ve düşüncelerini dile getirdi. Onları anlamak için özel günleri beklememize gerek yok. Gelecek Partisi olarak dile getirdiğimiz bir durum var, ‘Bir devletin gelişmişlik durumu, o devletin engelli bireylerine uyguladığı pozitif ayrımcılık ile belli olur. Bu duygu ve düşüncülerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim” şeklinde konuştu.

(Uğur GÖRKEM)

