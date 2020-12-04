Engelliler Günü’nü pasta ile kutladılar
Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile pasta kesildi.
Güncel 04.12.2020, 23:01
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Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’ne pasta sürprizi yaptı. Mahalle içerisinde yer alan Otizm Gönüllüleri Derneği’ni pasta ile ziyaret eden Muhtar Demiray, günlerini kutladı.
Ziyarette Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, dernek yöneticileri, üyeleri ve otizmli çocuklar hazır bulundu. Engelliler Günü pastasını da çocuklar kesti.
(Haber Merkezi)
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