Son Dakika

Engelliler Günü’nü pasta ile kutladılar

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile pasta kesildi.

Güncel 04.12.2020, 23:01
25
Engelliler Günü’nü pasta ile kutladılar

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’ne pasta sürprizi yaptı. Mahalle içerisinde yer alan Otizm Gönüllüleri Derneği’ni pasta ile ziyaret eden Muhtar Demiray, günlerini kutladı.

Ziyarette Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, dernek yöneticileri, üyeleri ve otizmli çocuklar hazır bulundu. Engelliler Günü pastasını da çocuklar kesti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 05 Aralık 2020
İmsak 06:10
Güneş 07:40
Öğle 12:35
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:45

Gelişmelerden Haberdar Olun

@