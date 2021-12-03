“Engelliler başımızın tacı”

Mehmet Bektaş yönetiminde dün düzenlenen toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce Dünya Engelliler Günü üzerine gündem dışı konuşmalar yapıldı.

Her insanın bir engelli adayı olduğunu ve kimsenin yarına sağ çıkacağının garantisi olmadığını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş, gündeme geçilmeden önce yaptığı açıklamada tüm özel bireylerin gününü kutladı. Engellilerin başımızın tacı olduğunu ve insanların bugünün kıymetini bilmesi gerektiğini söyleyen Bektaş, özellikle engelli sporcuların sağladıkları başarılarla ülkemizin adını tüm dünyaya duyurarak İstiklal Marşı’nı okutmasından duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Engellilerin gününü kutlayan AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçaçı da AK Parti hükümeti olarak 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu’na atıfta bulunarak özel bireylerin aradan geçen sürede eğitimden bakımlarına, istihdamdan bir çok alana kadar artık ayrımcılığa maruz kalmadığını, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile de engelliye pozitif ayrımcılığın Anayasal güvence altına alındığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da herkesin bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak tüm engellerin kalktığı engelsiz bir yaşam diledi.

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek de yaptığı konuşmada engelli bireylere verilen sevginin onları yaşama bağladığını hatırlatarak en büyük engelin sevgisizlik olduğunu açıkladı. Yıldız Bek engellilere yönelik çalışmalarla ilgili İl Genel Meclisi olarak bir çalışma yaparak kamuoyunu bilgilendirmelere gerektiğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

