“Engelliler 2 aydır atama bekliyor”
Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, 24 Nisan 2022 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı kazanan engellilerin atama beklediğini bildirdi.
Aradan 2 aydan fazla süre geçmesine rağmen, atamaların ne zaman yapılacağının belli olmamasının atama bekleyen engellilerin mağdur olmasına neden olduğunu belirten Kazak, “Atama bekleyen üyelerimizin bizden talebi üzerine, ilgililerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek üzere bu basın açıklamasını yapma ihtiyacı duyduk.
Günümüzde ekonomik nedenlerle yaşama zorluğu çeken, dezavantajlı durumdaki engellilerin daha fazla mağdur olmaması için sorumlu ve yetkilileri göreve davet ediyoruz.
Yaşanan bu sosyal sorunun daha fazla derinleşmemesi için, bir an önce sorumlu ve yetkililerin harekete geçerek, atama bekleyen engellilerin atamasının yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz.
Sosyal devlet olmanın gereği olan, engellilere sahip çıkmak, devletin en temel görevidir. Görevinin gereğini yerine getirmeli, engellilerin kamuda istihdamını sağlamak için, mevcut kontenjan artırılmalıdır.
Bu vesile ile engelliler yaşadıkları sorunların çözümü için tek başlarına çare aramamalı, kendilerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarında örgütlenmelidirler” dedi. (Haber Merkezi)
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