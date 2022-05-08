Engelli ve eski hükümlüye kendi işini kurma desteği

Kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini kaydeden Tuzcu, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 45 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti.

Başlatılan projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Tuzcu, “Destek verilen kişilere ek olarak 2022 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat verilecek. Aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli vatandaşlarımızı hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine başvurmalarını bekliyoruz” dedi. Proje kapsamında en fazla 65 bin lira kaynak tahsis edileceğini belirten Tuzcu, “Kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecektir.

Kurumumuz internet adresinde yayınlanmış ‘Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzu Formuna’ göre e-Devlet üzerinden kurumumuza sunulan projeler; kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyonca uygun görülmesi sonrasında desteklenebilecektir.

İş kurma hayali olup da gerçekleştirme fırsatı bulamayan engellilerin ve eski hükümlülerin kurumumuz web sayfasında ‘duyurular’ bölümünde yayınlanan ‘başvuru rehberi ve kılavuzu’ doğrultusunda 10 Haziran 2022 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ayrıca bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı görüşmek üzere Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

