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Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için başvurular başladı

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları yönünde 2020/1. Dönem proje başvurularının başladığını ifade etti.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için başvurular başladı

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları yönünde 2020/1. Dönem proje başvurularının başladığını ifade etti.

05 Kasım 2019 Salı 21:54
Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için başvurular başladı

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan; Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde bu güne kadar 25 adet kendi işini kurma projesi başlatıldığını, bu yıl içerisinde de 9 adet projenin daha başlatılacağını kaydetti. Şahan, projeler kapsamında bu güne kadar Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde toplam 892.000 TL. kaynak tahsis edildiğini belirtti.

İl Müdürü Ali Şahan, kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bu güne kadar istihdamında güçlük çekilen engeli ve eski hükümlü toplam 25 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti. Projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, destek verilen 25 kişiye ek olarak 2019 Kasım ve Aralık ayında 9 kişiye daha hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat verileceği, aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlü vatandaşların hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR’a beklendikleri dile getirildi.

Proje kapsamında en fazla 50.000 TL kaynak tahsis edileceğini belirten Şahan, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşların proje sahibine hibe edileceği belirtti. (Haber Merkezi)

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