Engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma fırsatı

İŞKUR Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyonun kararı çerçevesinde engelli vatandaşlara kendi işini kurma fırsatı vermeye devam ediyor.

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların başvurularının kurum internet sitesinde yayınlanan 2019/2 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda alınacağı belirtildi.

Konu hakkında bir açıklama yayınlayan İl Müdür Yardımcısı Zeki Karaman, “Proje kapsamında en fazla eski hükümlülere 36.00 TL, engellilere ise 50.000 TL kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca il müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşalar proje sahibine hibe edilecektir.

Kurumumuz www.iskur.gov.tr internet adresi “duyurular” bölümünde yayınlanmış Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir” dedi.

Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler ve korumalı işyeri desteğine yönelik projelerin destekleneceği bilgisini veren Karaman, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerde aranılacak şartların ise şunlar olduğunu söyledi:

“İŞKUR’a kayıtlı olmak, Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek, eski hükümlü olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak), işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.”

Kahraman, engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engellilerin projelerini 14 Haziran 2019 tarihine kadar hazırlayıp Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerektiğini bildirdi. (Haber Merkezi)