Engelli ve eski hükümlülere iş imkanı

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan; Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde bu güne kadar 35 adet kendi işini kurma projesi başlattıklarını 26 adet projenin devam ettiğini belirtti. Projeler kapsamında bu güne kadar engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerinden kesilen idari cezalar kapsamında 916.273 TL kaynak tahsis edildiğini anlatan Şahan, kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bu güne kadar istihdamında güçlük çekilen engeli ve eski hükümlü toplam 35 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini dile getirdi. Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2020 yılında da desteklerin devam edeceğini, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2020/2 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda alınacağını anlatan Şahan, proje kapsamında en fazla 65.000 TL kaynak tahsis edileceğini kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibinin yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşların proje sahibine hibe edileceğini dile getirdi.

Ali Şahan, Kurumun internet adresinde yayınlanan “Başvuru Rehberi ve Formuna” göre hazırlanıp il Müdürlüğüne sunulan projelerin kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebileceğini belirtti.(Haber Merkezi)