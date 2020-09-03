Engelli vatandaştan Ceylan’a teşekkür

Ahmet Sami Ceylan ile görüşmek için Ceylan’ın babasının işyerine giden İsmet Arslan, engelli vatandaşların sorunlarını yakından takip ve yakından takip eden Milletvekili Ceylan’a engellilere her zaman sahip çıktığını belirterek teşekkür etti.

Ahmet Sami Ceylan’da engellilerin sorunlarını kendi sorunları gibi gördüğünü belirterek bugüne kadar, kendisine ulaşan tüm engelli vatandaşların yanında olduğunu kaydetti. Ceylan, “Sizlere sahip çıkmak bizim asli görevlerimizdendir. Sizler mutlu oldukça bizler mutlu oluyoruz. Buradan senin aracılığınla tüm engelli hemşehrilerimize sesleniyorum. Varsa bir sorununuz derdiniz, bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sizlere hizmet etmek hakka hizmettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın engelli vatandaşlarımızla ilgili sözlerini hatırlatan Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, “Biz engelli evlatlarımızı 'cennet çocukları' olarak görürüz. Engellerin evlatlarımızın zihinlerinde veya uzuvlarında değil, onları eksik olarak gören kalplerde olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İsmet Aslan, geçtiğimiz günlerde Çorum AK Parti Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın kendi gibi engelli Gülabibey Mahallesinde ikamet eden Merve Kara’ya tekerlekli sandalye temin etmesini basından öğrendiğini ifade ederek, Ceylan’ın bu davranışından dolayı çok duygulandığını da sözlerine ekledi.(Haber Merkezi)