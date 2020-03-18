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“Engelli öğrencilerle ilgili projelerden yararlanın”

Özel eğitim okul ve kurum müdürlerinin katıldığı aylık değerlendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı.

“Engelli öğrencilerle ilgili projelerden yararlanın”

Özel eğitim okul ve kurum müdürlerinin katıldığı aylık değerlendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı.

18 Mart 2020 Çarşamba 21:00
“Engelli öğrencilerle ilgili projelerden yararlanın”

Toplantıda yapılan faaliyetler ve yapılması planlanan projeler değerlendirildi. Uygulamaların aksayan yönleri hakkında fikir alış verişinde bulunulduğu toplantıda Milli Eğitim Müdürü Sarı, özel gereksinimi olan öğrencilerin, diğer öğrencilerden hiçbir yönden ayrı tutulmadığını, her türlü faaliyette devletin özel eğitime çok önem verdiğini belirtti. Sarı ayrıca, müdürlerden engelli öğrencilerle ilgili OKA tarafından desteklenen projeler konusunda daha hassas ve istekli çalışmalar yapmasını istedi. Sarı, çalışmaları ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan müdürlere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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