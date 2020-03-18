“Engelli öğrencilerle ilgili projelerden yararlanın”

Toplantıda yapılan faaliyetler ve yapılması planlanan projeler değerlendirildi. Uygulamaların aksayan yönleri hakkında fikir alış verişinde bulunulduğu toplantıda Milli Eğitim Müdürü Sarı, özel gereksinimi olan öğrencilerin, diğer öğrencilerden hiçbir yönden ayrı tutulmadığını, her türlü faaliyette devletin özel eğitime çok önem verdiğini belirtti. Sarı ayrıca, müdürlerden engelli öğrencilerle ilgili OKA tarafından desteklenen projeler konusunda daha hassas ve istekli çalışmalar yapmasını istedi. Sarı, çalışmaları ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan müdürlere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)