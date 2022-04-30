Engelli öğrenciler bayrama hazırlandı

Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi’nin saç tasarım atölyesi Mimar Sinan Ortaokulu’nda eğitim gören engelli öğrencilere bayram öncesi jest yaptı. Atölyenin kapılarını engelli öğrencilere açan Kadın Kültür Merkezi’nde kız öğrencilerin saç kesim ve bakımları, erkek öğrencilerin ise bayram tıraşlarını yaptı.

Büyük bir özenle saç bakımları ve tıraşları yapılan engelli öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutluydu. Saç tasarım kursu usta öğreticisi Nuriye Sibel Atak Aşkın, bayramda çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da öğrencilere bayram hediyesi verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

