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Engelli öğrenciler bayrama hazırlandı
Engelli öğrencilerin bayram öncesi saç kesimleri Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saç tasarım kursiyerleri tarafından bayrama hazırlanan engelli öğrenciler şimdiden bayram heyecanı yaşamaya başladı.
Güncel 30.04.2022, 22:01
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Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi’nin saç tasarım atölyesi Mimar Sinan Ortaokulu’nda eğitim gören engelli öğrencilere bayram öncesi jest yaptı. Atölyenin kapılarını engelli öğrencilere açan Kadın Kültür Merkezi’nde kız öğrencilerin saç kesim ve bakımları, erkek öğrencilerin ise bayram tıraşlarını yaptı.
Büyük bir özenle saç bakımları ve tıraşları yapılan engelli öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutluydu. Saç tasarım kursu usta öğreticisi Nuriye Sibel Atak Aşkın, bayramda çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da öğrencilere bayram hediyesi verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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