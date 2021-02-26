Engelli kardeşleri ölüm ayırdı

Çorum’da yaşayan ve kronik kas rahatsızlığı bulunan Yiğithan Öztürk’ün vefatı kentte üzüntüyle karşılandı. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’nin gündemine gelen engelli gençler Alihan ve Yiğithan Öztürk kardeşlerin en büyük hayali, Kadıköy’de Fenerbahçe maçı izlemekti. İki kardeşin bu hayalini dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım gerçeğe dönüştürmüştü.



İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Muttalip Yalçın’ın girişimi, dönemin Çorum Valisi Necmettin Kılıç, dönemin Çorum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen, Başkan Yardımcısı Fikret Hışıroğlu, dernek yöneticileri ve Gençlik Spor Bakanlığı desteği ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nün davetlisi olarak İstanbul’a gelen Alihan (18) ve Yiğithan Öztürk (20) kardeşler, başkan Aziz Yıldırım ve kaptan Volkan Demirel ile bir araya gelmiş, Başkan Yıldırım’ın imzalı forma hediye ettiği iki kardeş, müzeyi gezdikten sonra Sivasspor mücadelesini tribünden izlemişti.

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan iki kardeşten 20 yaşındaki Yiğithan Öztürk, bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Yiğithan Öztürk, geçtiğimiz gün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ulumezar’da toprağa verildi.



Çorum Merkez Eşençay Köyü’nden Birdane – İbrahim Öztürk çiftinin engelli çocuklarından olan Alihan Öztürk ağabeyini sonsuzluğa uğurlamanın acısını yaşadı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de geçtiğimiz aylarda engelli kardeşleri ziyaret ederek bir süre sohbet etmiş ve sorunlarıyla yakından ilgilenmişti.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)