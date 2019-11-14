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Engelli kardeşlere jest

Vali Mustafa Çiftçi engelli kardeşlere yaptığı çat kapı ziyaretle mutluluk dolu bir sürprize imza attı.

Engelli kardeşlere jest

Vali Mustafa Çiftçi engelli kardeşlere yaptığı çat kapı ziyaretle mutluluk dolu bir sürprize imza attı.

14 Kasım 2019 Perşembe 21:10
Engelli kardeşlere jest

Çorum’da Kale Mahallesi’nde ikamet eden Öztürk ailesinin evine çat kapı ziyarette bulunan Vali Çiftçi, burada 16 ve 18 yaşındaki Yiğithan ve Alihan Öztürk’ü sevindirdi.

Baba İbrahim Öztürk ve anne Birdane Öztürk ile sohbet ederek Alihan ve Yiğithan’ın sağlık durumları ile ihtiyaçları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, ailenin en küçük üyesi Yiğit Ali'ye de oyuncak araba hediye etti.

Ziyarette Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan ve Aile-Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban da hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

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