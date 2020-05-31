Engelli kadın intihar etti

Çorum merkeze bağlı Şekerbey Köyü’nde yaşanan olayda 41 yaşındaki engelli bir kadın, girdiği bunalım sonrası av tüfeği ile canına kıydı. Alınan bilgiye göre, Şekerbey Köyü’nde yaşayan 41 yaşındaki G.E. isimli kadın, av tüfeği ile intihar etti.

Evinin tandırlık bölümüne giderek göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyen talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ayağından engeli bulunduğu öğrenilen kadının ölüm haberi başta ailesi olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Haber Merkezi)