Engelli kadın akülü aracına kavuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Genel Meclisi Üyesi, aynı zamanda KÖYDES Üyesi de olan Suat Atalay, engelli bir vatandaşa akülü sandalye temin etti.

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, merkeze bağlı Pancarlık Köyü’nde yaşayan engelli Selin Kaya’nın ihtiyacı olan akülü sandalyenin temin edilmesi için devreye girdi.

Pancarlık Köyü’nde yaşayan Selin Kaya adlı engelli kadının yakınlarının akülü sandalye ihtiyaçlarını olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen CHP’li Üye Suat Atalay, Özel İdare imkânlarıyla elde ettiği akülü sandalyeyi Selin Kaya’ya teslim etti.

