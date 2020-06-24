Engelli iş koçundan örnek davranış

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan “Engelli İş Koçluğu” projesinin engellilerin istihdama geçişinde, istihdamdayken işe uyumlarının sağlanmasında ve dolayısıyla engellilerin istihdamının sürdürülebilir olmasında etkin olarak kullanılan bir yöntem olduğunu ifade etti.

Şahan; bu yeni model ile birlikte engellilerin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi tespit ederek, işgücü piyasasına geçişlerine destek olup istihdamda kalmaları için izleme mekanizmaları oluşturduklarını, bu mekanizma ile engellileri hem işe girmeden önce hem de işe girdikten sonra düzenli bir şekilde takip edeceklerini ifade etti.

Engelli vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak iş ve meslek danışmanları tarafından kendilerine yol haritası belirleyeceklerini belirten Şahan, bu bağlamda Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasının girişinde yapılan kaldırım yenileme çalışmalarından dolayı kuruma erişim sağlayamayan engelli iş arayan vatandaşa kurum otoparkında danışmanlık hizmeti verildiği ifade edildi. Engelli İş Arayan koçu Fidan Demir Şenel tarafından kurum otoparkında iş arayan engelli vatandaşın kaydının yapıldığını anlatan Şahan, engelli vatandaşa engellilere yönelik kendi iş yerini kurmaya dönük hibe desteği hakkında bilgi verildiğini anlattı. (Haber Merkezi)