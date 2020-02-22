Engelli ile hükümlülere iş kurmak için 50 bin TL hibe

Kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlülere yönelik 2020 yılında 50 bin TL kadar işyeri kuruluş işlemleri desteği, işletme gideri desteği ve kuruluş desteği sağladıklarını aktaran Ali Şahan; kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü vatandaşların hazırladıkları projelerini Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları üzerinden İŞKUR’a sunması ve projelerinin kabul edilmesi halinde brüt asgari ücretin en fazla 15 katına kadar destek sağlanacağını ve bu oranın 2020 yılı için 44 bin 145 TL olduğunu açıkladı.

Çalışma ve İş Kurumu’nun iş arayanlara yönelik çeşitli hizmetlerini de açıklayan Ali Şahan, açıklamasında iş aramanın ilk adımının kuruma kayıt olduğunu, kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların kurum portalına üye olarak veya şahsen kuruma başvurarak kayıt olmaları zorunlu olduğunu hatırlattı.

İş arayanların kuruma kayıt için 14 yaşını doldurmuş olması gerektiğini de hatırlatan İŞKUR Müdürü Şahan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını belgeleyenleri engelli statüsünde kayıtları alınmaktadır.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenlerin eski hükümlü statüsünde kayıtları alınmaktadır.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra iş arayanlar, Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere İnternet Şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler. Kurumumuza kayıtlı iş arayanlar meslek edindirme kurslarına katılabilmektedirler.

Meslek edindirme kursları işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme faaliyetlerimizdir. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla Kurumumuz tarafından İşbaşı Eğitim Programları düzenlenmektedir.

Çorum’da istihdamı artırmak için geçen yıl 5 bin 106 kişi sanayici ve esnafımıza meslek öğrenmek için işçi desteği sağlanmıştır. İlk defa 2019 yılında uygulamaya başladığımız Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Program düzenlenebilecek alanlar ise doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi faaliyetleridir.”

(Volkan SINAYUÇ)