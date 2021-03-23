Engelli gencin akülü araç talebi karşılandı

Engelli Abdurrahman Doğan’ın ailesi Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e müracaatta bulunarak 20 yaşındaki engelli çocuklarının yürüyemediğini, evden dışarı çıkıp arkadaşları ile vakit geçiremediğini, akülü bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları olduklarını belirtti. Başkan İsbir de Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a konu hakkında bilgi vererek destek talebinde bulundu.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın destekleri ile engelli gencin ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalye temin edilerek Ortaköy Belediye Başkanı tarafından kendisine teslim edildi.

Aile ile görüntülü olarak telefonda görüşen Milletvekili Ceylan, “Abdurrahman kardeşimize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum, yüzündeki gülücükler bizleri de mutlu etti” dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ise yapmış olduğu açıklamada, “Abdurrahman kardeşimizin ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalyesini kendisine teslim ettik. Yüreğindeki heyecan ve gözlerindeki mutluluk bizleri de çok mutlu etti. Abdurrahman artık çok mutlu, evinden dışarı çıkabilecek, arkadaşları ile vakit geçirebilecek. Bu hususta bizlere destek veren milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)