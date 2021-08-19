Engelli gence tekerlekli sandalye hediye edildi

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, önceden hayır sahiplerinin katkıları ve derneklerinin aracılığı ile tablet aldıkları engelli Safi Eren’e bu kez de manuel tekerlekli sandalye hediye edildiğini söyledi.

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği olarak, hayır sahiplerinin katkıları ve dernekleri aracılığı ile daha nice hayırlı projeleri gerçekleştireceklerini dile getiren Kazak, açıklamasında şöyle dedi:

“Çorum Belediyesi’nde şoför olarak görev yapmakta olan hayır sahibi Ahmet Erdal almış olduğu manuel tekerlekli sandalyeyi teslim ettik.

Bir engelli çocuğumuzun manuel tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamanın mutluluğuna ve hayır sahibinin hayrına derneğimiz adına vesile olduk.

Derneğimizin planladığı, engelli ve yoksul durumdaki, sünnet olacak çocuklarımızın sünnetini yaptırma projemiz var. İmkanlarımız ve katılımcı hayır sahiplerinin desteğini bekliyoruz. İnşallah bu hayırlı projeyi gerçekleştirmek nasip olur.

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği olarak, hayır sahiplerinin katkıları ve derneğimizin aracılığı ile daha nice hayırlı projeleri gerçekleştireceğiz.” (Haber Merkezi)