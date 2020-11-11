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Engelli eğitim merkezleri eğitime başladı

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezleri, pandemi kuralları çerçevesinde kursiyerlerle yeniden bir araya geldi. 

Güncel 11.11.2020, 17:14
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Engelli eğitim merkezleri eğitime başladı

Engelli Eğitim Merkezleri, engelli bireylere yönelik kapsamlı eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Engelli Eğitim Merkezleri’nden yüzde 40 ve üzeri görme, işitme-konuşma, ortopedik ve zihinsel engelliler ile ruhsal-duygusal rahatsızlığı veya süreğen hastalığı olan tüm engelli bireyler yararlanabiliyor. 
Merkezlerde müzikten spora, aşçı çıraklığından ebru sanatına, resimden nakışa kadar birçok branşta eğitim verildiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, pandemi kuralları gereğince merkezlerdeki öğrenci sayısının yarı yarıya azaltıldığını belirtti. 


Engelli Eğitim Merkezleri’nde mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde uyulduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Tuncel, “Engelli Eğitim Merkezlerimiz, pandemi kuralları gereğince kapasitenin yarısı kadar olacak şekilde düzenlenerek toplamda 100 engelli bireye hizmet veriyor. Sınıflarımız 5’er kişiden oluşacak şekilde eğitim için hazırlandı. Öğrencilerimiz ders aralarında yoğunluk olmaması için 2 farklı gruba ayrılarak teneffüs yapıyor. Öğrencilerimizin teneffüste kullandıkları tüm malzemeler onlar derse başladığı anda çalışma arkadaşlarımız tarafından dezenfekte ediliyor. Engelli kardeşlerimizin sağlığı ve mutluluğu bizim için önemli.” şeklinde konuştu. 

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