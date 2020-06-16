Engelli eğitim merkezinde yeniden buluşma sevinci

15 Haziran Pazartesi günü açılan merkez, geniş çaplı tadilat, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının sonunda kontrollü eğitim öğretime başladı. Sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde hizmet veren merkezde 40 öğrenci eğitim alıyor.

Merkez'deki kurslara katılanların sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemde sınıfların en fazla 4’er kişilik olacağını belirtti.

Sosyal mesafe kuralının merkez içerisindeki tüm alanlarda titizlikle uygulanacağının altını çizen Başkan Aşgın, “Engelli kardeşlerimiz gruplar halinde haftanın farklı günlerinde merkezimize gelecek. Sınıflarda 1.5 metre sosyal mesafe kuralı gereği aynı anda en fazla 4 kişi olabilecek. Kafeterya kısmında yoğunluk olmaması için ders aralarını da ayrı zaman dilimlerine denk gelecek şekilde düzenledik. Süreç içerisinde dışarıdan misafir kabul etmemeye özen göstereceğiz.” diye konuştu.

Başkan Aşgın, eğitmenlerin ve kursiyerlerin maske, mesafe ve temizlik konusunda taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi.