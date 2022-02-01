Engelli Eğitim Merkezi için 6 adet araç kiralandı

Engelli Eğitim Merkezi Araç Kiralama Hizmet Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 3 firma katıldı. İhalede ilk olarak firmaların teklifleri ve belgeleri incelendi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Engelli Eğitim Merkezi hizmetlerinde eğitim gören öğrencilerin ikametlerinden taşınması için 189 gün boyunca kullanılmak üzere 6 adet araç kiralanmasını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 527 bin 670 TL olan ihalede Fatih Gayretli 389 bin 151 TL, Hanzade Turizm 495 bin 180 TL ve Örnek Tur Turizm ise 544 bin 320 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

