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Engelli derneklerinden Vali Çiftçi’ye ziyaret

Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi Başkanı Yusuf Hoşnut, Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Güncel 03.12.2020, 20:30
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Engelli derneklerinden Vali Çiftçi’ye ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban’ın da hazır bulunduğu ziyarette engellilerin sorunları ve talepleriyle ilgili Vali Çiftçi’ye bilgi verildi. (Haber Merkezi)

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