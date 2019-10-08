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Engelli dernekleri kahvaltıda buluştu

İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engelliler Derneği üyeleri hafta sonu Başkan Ertan Uzuner'in bağ evinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Engelli dernekleri kahvaltıda buluştu

İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engelliler Derneği üyeleri hafta sonu Başkan Ertan Uzuner'in bağ evinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

08 Ekim 2019 Salı 22:09
Engelli dernekleri kahvaltıda buluştu

Dernek Başkanı Ertan Uzuner, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin aileleri ile katıldığı kahvaltıya Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Dr.Mustafa Azak, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak ve Başkan Yardımcısı Mustafa Yürekli de davetli olarak aileleri ile iştirak etti.

Engelli çocuklarının gönüllerince eğlendiği, piknik havasında geçen organizasyon hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Ertan Uzuner; ''Bu yıl içinde kurulan derneğimizin zaman zaman düzenlediği bu tip organizasyonlarla bir araya geliyoruz. Daha çok ailenin bir biriyle tanışıp kaynaştığı bu etkinlikler sayesinde üyelerimizin dertlerini paylaşıp, birbirlerine destek olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Zihinsel engelli çocuklar ile ilgilenen aileler çok büyük güçlükler yaşıyor. Aynı kaderi paylaşan bu kişilerin birlikte zaman geçirmesi onların moralini çok yükseltiyor. Kurulduğumuz günden beri ulaşamadığımız aileler olabilir. İlimizdeki zihinsel engelli çocuğu olan kişilerin derneğimize ulaşmasını bekliyoruz. Ayrıca bugün diğer engelli derneklerimizden misafirlerimiz de mevcut. Derneklerimiz arası iletişim ve iş birliğinin artmasına neden olacak bu tür organizasyonların devamını diliyor, katılanlara teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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