Engelli çini ustasının çinileri Belediye’den

9 yaşında yanlış tedavi sonucu engelli olan ve hiçbir zaman yılmadan tüm engelleri annesiyle birlikte aşan Arap Murat Akkoyunluoğlu’nun Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açıldığı ilk günden beri öğrencileri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Murat’ın çok iyi bir çini ustası olduğunu ve halen de merkeze devam ettiğini söyledi. Murat’ın evde kaldığı süre içerisinde çini sanatını devam ettirdiğini, kendisinin dışarı çıkamaması nedeniyle de çini malzemelerini evine kadar ulaştırdıklarını söyleyen Başkan Aşgın, Arap Murat Akkoyunluoğlu’na başarılarının devamını diledi.

ÇİNİ USTASI MURAT’TAN SAĞLIKÇILARA MESAJ

Belediye ekipleri tarafından kendisine çini malzemeleri teslim edilen engelli çini ustası Arap Murat, koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin evde kalması gerektiğini belirterek “Evde oturun. Evde hayat var. Hayattan bezmeyin. En büyük isteğim tüm sağlıkçıları dualarınızda eksik etmeyin. En büyük sağlıkçılar bizim sağlıkçılar. Onların ellerinden öperim” diye mesaj verdi. (Haber Merkezi)