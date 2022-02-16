Engelli bireylerin staj ve istihdamı için AB projesi hazırlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda projeyle ilgili bilgi veren Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen, toplam bütçesi 103.860 Euro olan projenin 18 ay boyunca devam edeceğini söyledi.

Proje özel amaçlarının “Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim alan çoklu/farklı engele sahip öğrencileri bütünleştirme ilkeleri doğrultusunda desteklemek ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için işyeri beceri/staj eğitimi uygulamalarını bütünleştirme ilkelerine uygun hale getirme” olduğunu kaydeden Esen, hedef grubunun ise Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve personeli, okulun öğrenci velileri ve ÇESOB’a bağlı oda temsilcileri ve staj eğitimi yapılan işyeri çalışanları olduğunu bildirdi.



Esen’in ardından söz alan ÇESOB Başkanı Recep Gür, “İşverenler engellilik durumuna göre, oranları düşük olan engellileri iş alımında tercih etmeleri, engellilik oranı yüksek olanların işe girme şansı çok azalmakta, bu tür ağır engelliler için diğer ülkelerde uygulanan istihdam imkânları (korumalı işyerleri, evde çalıştırma) oldukça yetersiz kalmaktadır. Oysa engelli vatandaşlarımızı çalışabilecekleri ve daha verimli olabilecekleri alanlarda yerleştirilmesi iş verimliliğini artırdığı gibi istihdamı da yükseltir.

Bu bağlamda Çorum Özel Eğitim Meslek Okulu ile birlikte kurumumuza bağlı 40 oda temsilcilikleri staj eğitimi yapılan işyerleri ve yine kurumumuza kayıtlı 16308 işyeri ve çalışanlarının da hedef grubunda olan projemizin engelli öğrencilerimizin staj süreçleri ve iş istihdamında oldukça faydalı olacağından eminim” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, Çorum Belediyesi olarak özel bireylerin eğitimi ve istihdamı için her türlü katkıyı verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini söyledi.

Programın devamında proje koordinatörleri Galip D. Çağlayan ve Hasan Bayram, katılımcılara proje ile ilgili birer sunum yaptılar.

Başvuru sahibinin Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, eş başvuranın ÇESOB ve iştirakçinin ise Alman Lebenshilfe Vakfı olduğu projenin Anitta Otel’de gerçekleştirilen açılışına Vali Yardımcısı Çağrı Murat Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, esnaf odalarının başkanları, engelli derneklerinin temsilcileri, öğretmenler ve projeye destek sunan esnaf katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)