Son Dakika

Engelli bireylerin staj ve istihdamı için AB projesi hazırlandı

Özel eğitim gören öğrencilerin küçük işletmelerde staj görebilmesi ve istihdam edilebilmesine olanak sağlayan AB destekli “Bütünleştirici İlkeler Kapsamında Mesleki Eğitim ve Öğretimin Düzenlenmesi” projesinin açılışı yapıldı. 

Güncel 16.02.2022, 18:53 16.02.2022, 19:36
15
Engelli bireylerin staj ve istihdamı için AB projesi hazırlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda projeyle ilgili bilgi veren Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen, toplam bütçesi 103.860 Euro olan projenin 18 ay boyunca devam edeceğini söyledi. 
Proje özel amaçlarının “Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim alan çoklu/farklı engele sahip öğrencileri bütünleştirme ilkeleri doğrultusunda desteklemek ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için işyeri beceri/staj eğitimi uygulamalarını bütünleştirme ilkelerine uygun hale getirme” olduğunu kaydeden Esen, hedef grubunun ise Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve personeli, okulun öğrenci velileri ve ÇESOB’a bağlı oda temsilcileri ve staj eğitimi yapılan işyeri çalışanları olduğunu bildirdi. 


Esen’in ardından söz alan ÇESOB Başkanı Recep Gür, “İşverenler engellilik durumuna göre, oranları düşük olan engellileri iş alımında tercih etmeleri, engellilik oranı yüksek olanların işe girme şansı çok azalmakta, bu tür ağır engelliler için diğer ülkelerde uygulanan istihdam imkânları (korumalı işyerleri, evde çalıştırma) oldukça yetersiz kalmaktadır. Oysa engelli vatandaşlarımızı çalışabilecekleri ve daha verimli olabilecekleri alanlarda yerleştirilmesi iş verimliliğini artırdığı gibi istihdamı da yükseltir.
Bu bağlamda Çorum Özel Eğitim Meslek Okulu ile birlikte kurumumuza bağlı 40 oda temsilcilikleri staj eğitimi yapılan işyerleri ve yine kurumumuza kayıtlı 16308 işyeri ve çalışanlarının da hedef grubunda olan projemizin engelli öğrencilerimizin staj süreçleri ve iş istihdamında oldukça faydalı olacağından eminim” dedi.  
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, Çorum Belediyesi olarak özel bireylerin eğitimi ve istihdamı için her türlü katkıyı verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini söyledi. 
Programın devamında proje koordinatörleri Galip D. Çağlayan ve Hasan Bayram, katılımcılara proje ile ilgili birer sunum yaptılar.
Başvuru sahibinin Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, eş başvuranın ÇESOB ve iştirakçinin ise Alman Lebenshilfe Vakfı olduğu projenin Anitta Otel’de gerçekleştirilen açılışına Vali Yardımcısı Çağrı Murat Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, esnaf odalarının başkanları, engelli derneklerinin temsilcileri, öğretmenler ve projeye destek sunan esnaf katıldı.  

(Taner ŞİMŞEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-1°
parçalı az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@