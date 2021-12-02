“Engelli bireyler topluma emanet”

Tohumun toprağın bağrına emanet olduğu gibi engelli bireylerin de topluma emanet olduğunu dile getiren Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Şaban Kabakçı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ve bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık gününün “Uluslararası Engelliler Günü” ilan edildiğini hatırlattı.

Şaban Kabakçı yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “Sosyal yaşamda, iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan engellilerin farkına varmamız, onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerek. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hatırlayarak, sosyal medyadan birkaç paylaşım yaparak değil; yaşamın her alanında onların sorunlarına çözüm üretebilmek için uğraşmalı ve hayatın kenarında bırakmamalıyız.

Herhangi bir "aralıkta" değil her zaman yanımızda olmalarını istiyoruz. Bugün vesilesiyle engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan, azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize güç veren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor ve kendilerine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum”

Dernek Başkanı Kabakçı ayrıca koronavirüs salgını nedeni ile bu yıl da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenleyemeyeceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

