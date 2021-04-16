Engelli bireyden teşekkür ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya, tekerlekli sandalye isteğini yerine getirdiği Birsel Çakır’dan teşekkür ziyareti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kendisinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan hemşerilerine bizzat kendisi veya muhtarlıklar aracılığı ile ulaşıyor ve ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye temininde bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Buharaevler Mahallesi’nde yaşayan yürüme engelli Birsel Çakır’a tekerlekli sandalye hediye eden Ahlatcı’ya, Birsel Çakır İl Başkanlığı’na giderek teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyarette hal hatır soran İl Başkanı Ahlatcı ailenin her zaman yanında olduğunu dile getirerek bu olanakları sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua etmelerini istedi.

Baba Osman Çakır da sağlanan imkanlardan dolayı İl Başkanı Ahlatcı’ya ve vesile olanlara teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun yol arkadaşlarına her daim duacı olduklarını söyledi. (Haber Merkezi)