Engelli bir çocuğu sevindirdiler

Almanya’da bulunan hayırsever vatandaş Yalçın Karakurt’un desteği ile engelli aracı alındı. Alınan araç, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri tarafından Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde’de ikamet eden Üveyik ailesinin doğuştan Hidrosefali hastası olan çocuğa teslim edildi.

Araç teslimi için düzenlenen ziyarete; Tahtasız ile birlikte CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Rüştü Çağlar, Kadın Kolları yöneticileri Hülya Özdemir, Gulsemin Türkoğlu ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe de katıldı.

Üveyik ailesi, desteklerinden dolayı CHP yöneticilerine ve hayırsever Yalçın Karakurt’a teşekkür etti.

