“Engelleri Kaldırıyoruz” projesini görüştüler

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik beraberinde MHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Selim Güloğlu ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın’ı ziyaret etti. Çorum Ülkü Ocakları’nın “Çorum’da Engelleri Kaldırıyoruz” projesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette ayrıca Başkan Aşgın ile Ülkü Ocakları ve Türk Gençliği ile alakalı sohbet edildiği belirtildi.

Tosik ve Güloğlu Başkan Aşgın’a alakalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileklerini de iletirken, Başkan Aşgın da ziyaretleri için heyete teşekkür ederek “Bu vesileyle ülkesini, vatanını, milletini ve bayrağını seven gençlerimizin yetişmesinde büyük emekleri olan Ülkü Ocaklarına karşı ABD Temsilciler Meclisi’nin söylemlerini kınıyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)