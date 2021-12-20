“Engelleri hep birlikte sevgiyle aşıyoruz” 

“Sosyal devlet anlayışı ve yardımsever bireyler olma bilinciyle, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplum olarak en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır” ifadelerini kullanan Ahlatcı, devletin şefkat şemsiyesi dışında hiç kimsenin kalmaması için özel gayret gösterdiklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Sudiye kardeşimizin nezdinde belirtmek isterim ki tüm engelli vatandaşlarımızın gerek iş yaşamlarını gerekse sosyal yaşamlarını hak ettikleri seviyede sürdürme konusunda en az sağlıklı bireyler kadar tüm olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir. Bizler de bu olanaklara ulaşma noktasında elimizden geleni yapmaya hazırız.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi engelli kardeşlerimize yönelik sosyal politikalarımızı yardım değil, hak eksenli bir anlayışla şekillendirdik. Eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişilebilirlik gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz politikalarla engelli kardeşlerimizle engelleri birlikte aştık” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

