“Engelleri birlikte aşıyoruz”

Özel çocukların gönlünce eğlendiği etkinliğe, aileleri ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri de katılım sağladı. Sonrasında haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını da özel çocuklar ve ailelerin katılımıyla gerçekleştiren İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bu işi özel bir gün olmaktan çıkarıyoruz aslında, bugün sadece birlikte olmak için bu etkinliği düzenledik. Bizim için her gün varsınız. Hoşgörü ve merhametle yoğrulmuş bu toprakların çocukları olarak gücümüzü farklılıklarımızdan alıyoruz. Sosyal devlet anlayışı ve yardımsever bireyler olma bilinciyle, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplum olarak en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır” dedi. (Haber Merkezi)

