“Engelleri birlikte aşalım”

Engelliler Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Başkan Kabakçı, “Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek ve onların etkin bir şekilde sosyal yaşamda yer almalarını sağlamak, toplumsal duyarlılığın artmasıyla daha da mümkün hale gelecektir” dedi.

Kabakçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“10-16 Mayıs günleri, engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Yürüme, görme, işitme, zihinsel ve diğer yetileri ile ilgili engeli olan bireylerimizin yaşam becerilerini geliştirerek kendi kendilerine yetebilmeleri, yeterlilikleri doğrultusunda eğitim imkânlarından yararlanabilmeleri, kendilerine uygun işlerde çalışabilmeleri ve toplum içerisinde dışlanmadan diğer bireylerle ilişki kurabilmeleri; engellerin aşılması noktasında büyük önem arz etmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek ve onların etkin bir şekilde sosyal yaşamda yer almalarını sağlamak, toplumsal duyarlılığın artmasıyla daha da mümkün hale gelecektir.” (Haber Merkezi)