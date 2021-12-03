“Engeller uzuvlarda değil, onları eksik gören kalpte”

Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanlardaki başarılarını görmek, onlara imkân tanındığında neler yapabileceklerinin en güzel örneğidir diyen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan ve hayatın doğal akışı içerisinde ya doğuştan ya da daha sonra meydana gelen kazalardan dolayı engelli durumda olan vatandaşlarımız da en az sağlıklı olanlar kadar sosyal yaşam olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur” ifadelerini kullandı.

Yusuf Ahlatcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda; engelli çocuklarımızın eğitimi ve tüm engellilerin evde bakım hizmetinden yararlanması için devletimiz tarafından önemli iyileştirmeler yapılmış, engelli vatandaşlarımıza özel sektörde ve kamu kurumlarında iş imkânı veren düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi; “Çağdaş ve sosyal devlet olma anlayışımızın gereği olarak, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için çalışmak her zaman önceliğimiz olmuştur. Engellerin bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz.”

Engelli vatandaşlarımızın gerek iş yaşamlarını gerekse sosyal yaşamlarını hak ettikleri seviyede sürdürme konusunda halkımızda ciddi bir bilinç oluştuğunu belirten Ahlatcı, “Var olan duyarlılığın artması ile engellilerimizin “anlaşılma” ve “farkına varılma” talebini, zenginlik ve güzellik emaresi olarak görüp geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayabiliriz. Yine 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun sosyal devlet anlayışı ve yardımsever bireyler olma bilinciyle, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplum olarak en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, engelli vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” görüşüne de yer verdi.

(Haber Merkezi)

