“Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz”

Kabakçı, Altı Nokta Körler Derneğine üye olan tamamı görme engelli 10 bine aşkın üyenin bulunduğunu açıkladı. Görme engellilerin toplumsal alanda diğer bireylerle eşit haklara sahip olabilmesini hedefleyen derneğin1950 yılından bu yana 33 ilde yer alan şubeleri ile çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Kabakçı, Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi olarak da üyelerin her daim yanında ve destekçisi olduğunu vurguladı.

Kabakçı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bizlere her konuda destek veren sivil toplum örgütleri engellilerle devlet arasında ciddi bir köprüdür. Altı nokta körler derneği de bu köprülerin en önemlilerinden biridir. Bu nedenle tüm görme engelli bireyleri eşitlik adına bu köprüde toplanmaya davet ediyoruz. Görme yetisini tamamen kaybeden olarak algılanmasın kısmı gören, bir gözünü kaybeden, %45 gören, %90 görmeyen olarak bu gruba giren bireylerdir. Görmüyor deyip hiç bir şey yapamaz gözüyle bakılıyor ama yolda kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan yürüyen, temel ihtiyaçlarını karşılayan, çalışma hayatında olan hatta hiç görmeyip kamuda çalışan veya özel sektörde çalışan birçok kardeşimiz var. Engelli bireyler hiçbir zaman işverenin tercihi olmuyor bunun için devletin çeşitli teşvikleri olsa da işverene ya bu anlatılmıyor ya da işveren bunu anlamak istemiyor. Kamuda %3 engelli çalıştırma zorunluluğu var ama bu kadrolar dolmak üzere. Daha çok istihdam alanı açılması tüm bireylerimizin her zaman isteğidir. Biz dernek olarak istihdam, eğitim, sosyal haklar konusunda görme engellilerin sorunlarına çözüm yolları aramak ve önerileri sunmak için demokratik yollarla mücadele veriyoruz. Bu mücadele yolunda tüm görme engelli bireyleri desteğe çağırıyoruz derneğimize sadece görme engelli bireyler üye olabiliyor ama gönüllü üyelerimizi de her daim derneğimize bekliyoruz.” (Haber Merkezi)