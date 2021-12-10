“Engel onlarda değil, onları görmeyen zihniyetlerdedir”

Deva Partisi İl Teşkilatı, İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, İl Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, İl Sağlık ve Eğitim Politikaları Başkanı Dr. Özgür Özçerezci, Merkez İlçe Başkanı Ertan Eliaçık, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sadık Burak Aralık , Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak ve eşi ile aylık gerçekleştirilen “En büyük engel sevgisizlik ve ilgisizliktir” anlayışı ile engelli aile ziyaretini, Eren Çakmak ve Mesut Gülistan’ı ziyaretle devam ettirdi.

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, en büyük engelin sevgisizlik ve ilgisizlik olduğunu belirterek, “Gelin sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım” dedi.

Vargeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yalnızca bugün değil, her gün hatırlayalım, onlara engel değil destek olalım. Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur. Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesidir.” (Haber Merkezi)

