“Enflasyon yoksunluğu artırıyor”

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Nisan ayında enflasyonun (TÜFE) % 0,85 arttığını 2020 yılının ilk dört ayındaki kümülatif artış miktarının ise % 3,16 olduğunu ifade eden Çam, TÜİK rakamları incelendiğinde, harcama gurubu ağırlığı % 22.77’ye düşürülen gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyon artışının Nisan ayında % 2.53 olduğunun görülürken Aralık ayına göre artış miktarının ise (Ocak-Nisan) % 11,94 olduğunu belirtti.

Enflasyon oranının düşük çıkmasında tarihinin en düşük dönemini yaşayan petrol fiyatlarının etkisinin büyük olduğunun anlaşıldığının ifade edildiği açıklamada, Türk-İş tarafından her ay periyodik olarak yapılan “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasına göre, Nisan ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının % 1,23 artarak 2.374 TL düzeyine yükseldiğini ifade eden Çam, “Ücret ve aylığından başka geliri olmayanlar aylık gelirlerinin önemli bir kısmını zorunlu gıda harcamalarına ayırmaktadır.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde aşağıdaki hususları hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Türkiye’nin Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında zorunlu olmayan sektörlerin çalışmalarına ara verildiği, hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklandığı bir dönemde ücretinden ve emekli aylığından başka geliri olmayanlar ile geliri yetersiz yoksul kesimlerin geçim şartları kötüleşmektedir.

Geçim şartları kötüleşenler arasında dezavantajlı gruplar da önemli bir yer tutmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “Düzenli Merkezi Sosyal Yardım” alan hanelere Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılması, en düşük emekli aylığının 1.500 TL’ye çıkarılması ve diğer yardımların yapılması önemli olmakla birlikte yeterli değildir.

İşten çıkarılanlara yapılan yardım yanında kayıtdışı ekonominin % 40 civarında olduğu hatırlanacak olursa, bu kapsamda çalışanların devlet yardımlarından yararlanabilmelerine imkân tanınması gerektiği açıktır.

İşsizlik sigortası için ödeme miktarı ve süreler ile ilgili iyileştirmelerin yapılması zaruridir.

Tarımda çalışanlar ile kendi hesabına çalışanlar ve gündelikçilerin de yardımlardan yararlanması sağlanmalıdır” dedi. (Haber Merkezi)