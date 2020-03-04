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Enflasyon Şubat’ta yıllık yüzde 12,37 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Şubat ayında yıllık bazda yüzde 12,37; aylık bazda ise yüzde 0,35 artış gösterdi.

Enflasyon Şubat’ta yıllık yüzde 12,37 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Şubat ayında yıllık bazda yüzde 12,37; aylık bazda ise yüzde 0,35 artış gösterdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 20:41
Enflasyon Şubat’ta yıllık yüzde 12,37 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre enflasyon 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,71; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 13,94 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,98 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,01 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

Mevsimsel etkilerle aylık en yüksek azalış ise 4,83 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,38 ile ulaştırma ve yüzde 0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,03 ile sağlık ve yüzde 0,86 ile eğitim oldu.

Şubat 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. (Haber Merkezi)

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